Shopping de Pelotas terá ingressos de cinema a R$ 10,00

A 5ª edição da Semana do Cinema chega ao Cineflix do Shopping Pelotas e promete movimentar as telonas da cidade neste verão. De 6 a 12 de fevereiro, o público poderá conferir uma seleção de filmes para todos os gostos a um preço especial, de R$ 10,00 por ingresso.

A iniciativa já se consolidou como uma das maiores campanhas de incentivo ao cinema no Brasil. Nas quatro edições anteriores, mais de 15 milhões de pessoas aproveitaram a oportunidade para voltar às salas de cinema.

Na programação, as animações como "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" e "Paddington: Uma Aventura na Floresta" garantem a diversão dos pequenos neste período de férias escolares. Já para os adultos, o destaque fica por conta de "Ainda Estou Aqui", um drama nacional indicado a três estatuetas do Oscar, que promete emocionar. Além disso, a programação conta com uma variedade de outros títulos, desde comédias leves até thrillers emocionantes, e também estreias como: O Maravilhoso Mágico de OZ e Viva a Vida!.

A promoção é válida para todas as sessões, em todos os horários, incluindo finais de semana - exceto para pré-estreias e exibições especiais. A programação completa e os ingressos para os filmes podem ser adquiridos na bilheteria do cinema