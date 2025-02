Colônia de Férias de Caxias do Sul recebe mais de 700 pessoas

Com intuito de proporcionar atividades físicas e de lazer à comunidade, a prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel, oferece, desde o dia 27 de janeiro, duas Colônias de Férias.

Foram organizados dois programas distintos, contemplando todas as idades. A Caxias Navegar proporcionou a crianças e adolescentes de oito a 17 anos, práticas de atividades náuticas e recreação até a quinta-feira da última semana . Já a outra, Viver Verão 60 , que teve sua primeira edição neste ano, propiciou ao público atividades de hidroginástica, vivências em dança, jogos adaptados, passeios e vivências em esporte náutico na sede do programa Caxias Navegar, até a sexta-feira, dia 14.

O secretário Olmir Cadore expressou gratidão ao comentar sobre o sucesso das atividades de férias. "Muitas pessoas participaram. A gente sentiu um ambiente de muita descontração. As pessoas, especialmente de 60 anos ou mais, estavam muito felizes e animadas. Deu certo! São programas assim que a Secretaria do Esporte e Lazer oferece à comunidade. Estamos todos de parabéns!", destacou entusiasmado.

No total, foram 360 atendimentos na Colônia do Caxias Navegar e 405 na Colônia Viver Verão 60 , somando 765 atendimentos prestados à comunidade caxiense.

As atividades contaram com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) do Banco de Alimentos do Município, do Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), da nutricionista Nádia Pasqualon Zanatta, Lis Caberlon (yoga terapia hormonal), Essência Cigana, Raiar Academia e Atividades Aquáticas, Cantina Tonet e Timmy Empório de Gastronomia.