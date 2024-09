Esteio divulga sétimo lote do Renda Certa Emergencial

A prefeitura de Esteio divulgou a lista com 233 contemplados no sétimo lote do Renda Certa Emergencial. O programa do município está pagando R$ 2 mil para famílias esteienses que tiveram as casas afetadas pelas cheias entre o final de abril e a primeira quinzena de maio, que receberam o Auxílio Reconstrução do governo federal, mas não tiveram direito aos recursos dos programas estaduais Volta por Cima e Pix SOS Rio Grande do Sul.

A retirada do cartão deve ser feita na sexta-feira (6), das 14h às 20h no Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU (rua Rio Grande, 2263, bairro São Sebastião) com a apresentação de documento de identificação com foto. O valor é creditado no cartão um dia útil após a retirada.

As famílias com direito ao Renda Certa Emergencial não precisam fazer nenhuma espécie de cadastramento, a não ser aquelas que não tenham registro no CadÚnico do governo federal. Os dados utilizados para a análise das famílias com direito aos recursos serão extraídos do formulário preenchido para a solicitação do Auxílio Emergencial

O registro no CadÚnico pode ser feito na prefeitura (rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150), das 9h30min às 17h30min, junto à Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, que funciona no subsolo da prefeitura. Para se inscrever, é necessário apresentar CPF, documento com foto, que pode ser digital, e comprovantes de endereço e de renda. O programa já contemplou 2.591 famílias de Esteio. Um último lote residual deve ser publicado no dia 18 de setembro.