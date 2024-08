Simpósio Estadual do Varejo ocorre nesta quinta-feira em Caxias do Sul

A sexta edição do Simpósio Estadual do Varejo será realizada nessa quinta-feira (29), das 8h às 18h, no Intercity Hotel Caxias, em Caxias do Sul. Promovido pelo Sindilojas Caxias, o evento conta com o tema "Faça a diferença", debatendo assuntos essenciais ao varejo.

As atividades do simpósio contemplam assuntos relacionados à tecnologia e sustentabilidade, como tendências, ferramentas de gestão para facilitar o dia a dia e aproveitamento inteligente de recursos. São mais de 10 horas de conteúdo com palestras simultaneamente em dois locais: o Palco Principal e a Arena Sebrae.

Entre as atrações do Palco Principal estão nomes como Alzira Vasconcelos, as atrizes Danni Suzuki e Mariana Xavier, Já na Arena Sebrae os participantes encontrarão palestras com profissionais de referência no mercado local, O objetivo da ação é apresentar práticas que beneficiem o dia a dia dos varejistas.