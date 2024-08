Festival Caxias em Cena terá início a partir do domingo

O 24º Festival Caxias em Cena está prestes a transformar Caxias do Sul em um grande palco cultural entre os dias 1 a 18 de setembro. Com uma programação rica e diversificada, o festival deste ano trará uma celebração das artes, com espetáculos de teatro, dança, circo, audiovisual e música, além de residências artísticas e oficinas.

O festival, que já se consolidou como um dos principais eventos culturais da região, reunirá artistas de renome local, nacional e internacional. Os espetáculos acontecerão em diversos espaços da cidade, integrando teatros, centros culturais, parques e praças, e prometem envolver e encantar públicos de todas as idades.

A abertura do festival será no dia 1º de setembro, às 18h, no Teatro Municipal Pedro Parenti, com o espetáculo "Pachamamáfrica" do Grupo Nobre Tamboreiro, de Porto Alegre. Entre os destaques da programação, estão o espetáculo de rua "Malovin - Ópera Bufa", do renomado artista argentino Tato Villanueva, e o espetáculo "Miêdka", dirigido por Claudia Palma, de São Paulo.

O festival também oferecerá residência artística, bate-papos e vivências de arte e cultura popular, com a maioria das atividades gratuitas mediante inscrição. A programação completa é um convite para vivenciar arte durante todos os dias do evento e pode ser consultada nos sites da Prefeitura de Caxias do Sul e da Secretaria da Cultura.