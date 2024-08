Biblioteca Pública de Campo Bom receberá projeto

Um projeto da Universidade Feevale realizará adequações em uma biblioteca pública de Campo Bom, a fim de ampliar os conhecimentos de crianças e jovens do Vale do Sinos nos âmbitos da cultura e das tecnologias. Intitulado Praça do Saber: um espaço de interação com ciência e cultura, o projeto criará, junto à Biblioteca Pública Municipal Professor Antônio Nicolau Orth, localizada no Centro de Educação Integrada (CEI), um espaço de experiências integradoras, interação e diálogo sobre temas relevantes para a sociedade atual, como inclusão, diversidade, ciência e tecnologia.

Para tanto, serão oferecidos, no espaço, workshops e oficinas semanais para escolas da rede municipal de ensino de Campo Bom e das cidades circunvizinhas São Leopoldo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, Gravataí, Parobé, Taquara, Igrejinha, Esteio e Sapucaia do Sul. Esses momentos de interação e formação, que serão ministrados pelos pesquisadores e bolsistas envolvidos na iniciativa, compreenderão atividades artísticas e de uso de tecnologias. "Será um espaço voltado ao compartilhando de saberes já construídos pelo homem e ao desenvolvimento de novos conhecimentos", explica a professora Regina Heidrich, coordenadora do projeto.

O desenvolvimento da proposta está organizado em sete fases. As duas primeiras correspondem ao planejamento e à construção do espaço. As fases 3 e 4 dizem respeito ao desenvolvimento de saberes. Nas fases 5 e 6, serão realizadas a avaliação e divulgação dos resultados.

A última fase compreende os relatórios finais do projeto. Recentemente, a professora Regina, o professor Alexandre Rosa Bento e a bolsista de aperfeiçoamento científico Vitoria Petry estiveram na biblioteca, em Campo Bom, para dar início à primeira fase, reconhecendo os espaços onde serão feitas as adequações. Eles foram recebidos pela secretária municipal de Educação Simone Schneider e pela coordenadora geral de Cultura Milene Guedes.