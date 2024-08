Canoas tem feirão de empregos com 190 vagas nesta segunda-feira

A prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, realizará, nesta segunda-feira (26), mais uma edição do Feirão de Emprego, com 190 vagas disponíveis. A atividade ocorre das 9h às 16h, na sede da secretaria, que fica na rua Dr. Barcelos, 969, e conta com a participação das empresas do ramo atacadista e alimentício, totalizando mais de 120 vagas nas áreas de varejo, atendente de caixa e balconista para as unidades que estão sediadas no município da Região Metropolitana. Outras 70 vagas serão ofertadas por uma rede de supermercados com unidades em Canoas, para as áreas como padaria e açougue.

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis neste feirão devem comparecer ao local nesta segunda-feira, portando um documento com foto. Caso não seja possível levar o documento para o feitão, um formulário estará disponível no evento. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de fichas, se necessário, a fim de organizar o fluxo.