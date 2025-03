Caxias do Sul promove feirão de empregos no sábado

As vagas que serão oferecidas no segundo Feirão de Empregos de Caxias do Sul começaram a ser divulgadas. A ação, realizada pala prefeitura de Caxias do Sul, pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda ocorre neste sábado (22), no Centro Administrativo Municipal, das 8h às 16h.

As vagas estão sendo divulgadas no painel de vagas do FGTAS/SINE (rua Bento Gonçalves, 1901) e pelas redes sociais. O número de vagas exclusivas para o Feirão de Emprego vai aumentando conforme as empresas vão cadastrando.

As pessoas interessadas nas vagas devem prestar atenção se preenchem os requisitos exigidos, anotar o código que está no início da vaga e ir até o SINE, nos primeiros horários da manhã (entre 8h e 9h) ou à tarde (entre 13h e 14h) para garantir senha de atendimento. É necessário levar documento de identidade com foto em perfeito estado de conservação. Documentos com fotos antigas, que não seja possível identificar o candidato não serão aceitos. Serão disponibilizadas também vagas para jovens aprendizes a partir de 14 anos.

As vagas das empresas que não estarão no Feirão fazendo contratação imediata, estarão disponíveis para visualização a partir das 17h da sexta-feira (21) no Facebook do FGTAS/SINE. Interessados devem conferir se preenchem os requisitos, anotar o código e ir até o Feirão na prefeitura, sábado, a partir das 8h, para retirar a carta de encaminhamento, que contará com todas as informações necessárias para a entrevista posterior. A participação do candidato será mediante cadastro no FGTAS/SINE e não haverá recebimento de currículo no dia do evento.