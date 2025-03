Estrela vai promover novo feirão de empregos no fim de semana

Ocorre no sábado (29) uma nova edição do Feirão de Empregos de Estrela, no Vale do Taquari. O evento visa conectar empresas e candidatos à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho da região. A Praça Menna Barreto, no Centro, será o ponto de encontro entre as mais de 56 empresas participantes e as centenas de vagas de emprego disponíveis, que serão divulgadas ao longo da semana pela prefeitura e pelos setores participantes.

O evento, que ocorrerá das 10h às 16h, oferece uma excelente oportunidade, tanto para quem busca uma vaga no mercado de trabalho quanto para as empresas que necessitam preencher posições em diversos setores para o ano de 2025. O feirão de Estrela se propõe a ser um elo entre as partes interessadas, proporcionando um espaço onde empresas e trabalhadores possam se encontrar de forma direta.

As empresas que estarão presentes poderão se instalar com suas mesas e nichos, tornando a visita ao feirão ainda mais atraente para os candidatos, seja aqueles que já estão buscando ativamente uma colocação ou os que, ao passar pelo local, se interessem por uma nova oportunidade. A equipe da prefeitura estará disponível durante todo o período do evento para orientar os presentes e instruir os interessados em entrar na plataforma Conecta Empresas - ferramenta que facilita a conexão entre empresas e trabalhadores que querem retornar ao mercado de trabalho na cidade do Vale do Taquari.