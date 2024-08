Movelsul já tem 80% das áreas vendidas em Bento Gonçalves

Mobiliário, colchões, estofados, decoração, serviços, design e conteúdos fazem parte da 24ª edição da Movelsul Brasil, que ocorrerá de 17 a 20 de fevereiro de 2025, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS). A principal feira de móveis da América Latina voltada para lojistas, varejistas e importadores se prepara para oferecer experiências a expositores e visitantes, ampliando as possibilidades de negócios, parcerias e inspiração.

Com expectativa de reunir mais de 200 marcas em cinco pavilhões, a Movelsul Brasil já está com 80% de área comercializada. "A feira é um evento de negócios estratégico, pois é uma grande vitrine para as empresas apresentarem lançamentos e diferenciais a um público altamente qualificado. Nesta edição, contando inclusive com um novo projeto, que é o Movelsul Conecta", comenta Gisele Dalla Costa, presidente do Sindmóveis - entidade que realiza a Movelsul Brasil desde 1977. "Daqui a seis meses, lojistas, varejistas, arquitetos, designers de interiores, importadores e tantos outros especificadores do setor moveleiro poderão negociar diretamente com os expositores", acrescenta.

O Movelsul Conecta é a grande novidade da feira em 2025. Localizado no Pavilhão E, os visitantes encontrarão 50 espaços alocados em áreas temáticas. No " Solução" estarão expositores de serviços e tecnologias que facilitam o dia a dia do varejo de móveis.

Já o "Elos" será um centro de negócios para gerar conexões com as mais diversas áreas do setor moveleiro, apontando caminhos para crescer com inovação. Os expositores desse espaço estarão organizados em três segmentos: Corporativo; Decor e Expansão de Rede.

Na Arena do Conhecimento, palestras com profissionais reconhecidos no mercado apresentarão temas relevantes ao setor moveleiro. Entre os nomes confirmados estão Amanda Ferber (fundadora e CEO do perfil Architecture Hunter, maior página independente de arquitetura do Instagram no mundo), Fernando Mendes (arquiteto e designer), Freddy Van Camp (designer), Regina Galvão (jornalista) e Winnie Bastian (arquiteta, jornalista e curadora de design).