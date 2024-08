Gramado receberá os sabores do Brasil no fim de agosto

A cidade de Gramado está se tornando referência nacional na ênfase aos produtos com certificação de origem ao receber o Connection Terroirs do Brasil, que é a maior vitrine de promoção de produtos com territorialidade. O evento está marcado para ocorrer de 28 a 31 de agosto, no Centro da cidade, e terá uma programação diversificada

A Rua Coberta e o Palácio dos Festivais serão os palcos principais deste evento, que vai proporcionar à comunidade local e visitante uma imersão intensa na realidade dos produtos com certificado de origem. O Brasil possui 116 produtores certificados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e 51 deles estarão na cidade.

O Cine Embaixador terá uma grade de conteúdo com mais de 15 palestrantes, que irão abordar temas como o desenvolvimento do turismo a partir dos produtos de origem e a transformação de territórios, entre outros. "Foi pensando em toda a riqueza que os brasileiros produzem utilizando a terra e a natureza com responsabilidade, e com o objetivo de dar a projeção e o reconhecimento merecidos, que criamos o Connection Terroirs do Brasil. É um evento voltado a promover os produtos típicos e únicos", pondera o CEO do evento, Eduardo Zorzanello.

Na Alameda Terroir, que será na Rua Coberta, o público encontrará uma exposição que reúne dezenas de produtos que refletem a diversidade e a riqueza dos produtos brasileiros. Cada um desses produtos possui características únicas, resultantes da combinação do solo, clima e o saber-fazer das comunidades de cada região. Haverá exposição de vinhos e espumantes, cafés, queijos, melado, mel, arroz, própolis, guaraná, aguardente, cerâmica, banana, maçã, uva, cacau, Tambaqui, erva-mate, bordado, farinha de mandioca, calçado, bala de banana, renda de agulha, doces de Pelotas e chocolate artesanal de Gramado.