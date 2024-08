São Leopoldo inicia obras de esgotamento sanitário em bacia

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de São Leopoldo recebeu recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC III) para ampliar a primeira etapa da Bacia de Esgotamento Sanitário João Corrêa, uma das quatro projetadas na cidade. A obra faz parte da estratégia de implementar sistemas de saneamento em áreas prioritárias, visando a preservação do Rio dos Sinos e a melhoria da qualidade de vida dos moradores. As obras começam nesta segunda-feira (12).

O projeto inclui a execução de 32,1 quilômetros de redes coletoras de esgoto cloacal, com 4.560 ligações, e beneficiará diretamente cerca de 18.300 pessoas nos bairros Morro do Espelho, Vicentina, Fião e Cristo Rei. A primeira etapa, já contratada, envolve a construção das redes coletoras, enquanto a segunda, ainda a ser licitada, contempla a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) João Corrêa e a Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) na avenida João Alberto, em frente à ETE Vicentina existente.

Com um custo total estimado em R$ 58,3 milhões e um prazo de execução de 31 meses, a obra visa melhorar a saúde pública através do tratamento do esgoto, reduzindo a poluição no arroio João Corrêa e no Rio dos Sinos.