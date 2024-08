Festival de Folclore de Nova Prata atrai 20 mil pessoas

Cerca de 20 mil pessoas movimentaram as ruas de Nova Prata durante o 20º Festival Internacional de Folclore. Além do público diário de mais de 1,5 mil pessoas, que lotou o ginásio Alcides Tarasconi durante as noites - sem contar os visitantes que foram para outros setores - o festival contabilizou, ainda, mais de 200 mil visualizações pelo Youtube e pelas redes sociais, já que os espetáculos também foram transmitidos ao vivo, pela internet.

A programação contou ainda com as feiras do livro, artesanato e agroindústria, gastronomia e comércio onde o público também pode assistir às apresentações de grupos folclóricos e de talentos locais, regionais e internacionais. A estimativa é que o evento tenha movimentado mais de R$ 6 milhões.

Para o presidente do Festival, André Ulysses Nedeff, esta edição ficou marcada pela grandiosidade e profissionalismo. "No ano em que Nova Prata celebra o seu centenário de emancipação política, o evento mostrou que cresceu junto com a cidade que o acolheu e proporcionou, ao povo pratense e de toda a região, uma festa digna de 100 anos. Estamos orgulhosos do trabalho que fizemos", ressalta.

Com o tema "De um agosto que lembro", a instituição artística Bailado Gaúcho recebeu grupos estrangeiros e grupos locais para apresentações e competições de dança. Ao todo foram quase 500 bailarinos, além de membros das delegações. A 20ª edição também contou com a mobilização de uma equipe de mais de trezentos voluntários.

O concurso internacional de danças folclóricas avalia itens como técnica, figurino, música, coreografia e harmonia, além de impressão geral por uma equipe de jurados com experiência mínima de 15 júris internacionais da Federação Internacional de Festivais de Dança (Fidaf, sigla em inglês). O grupo que levou o título de campeão veio da Federação Russa, seguido por China e Hungria (segundo e terceiro colocados, respectivamente). E quem conquistou o coração dos espectadores, arrematando o Prêmio do Público, foi o grupo que veio da Argentina.