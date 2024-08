Através de painéis, Fórum da Competitividade trata sobre a reconstrução do Estado com lideranças em Passo Fundo

O Fórum de Competitividade e Reconstrução do RS, promovido pela Atitus Educação e pelo Centro de Liderança Pública (CLP), reuniu lideranças estaduais para discutir estratégias de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. O evento, realizado em Passo Fundo, no Instituto Aliança Empresarial, contou com a presença de autoridades como o vice-governador Gabriel Souza, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o deputado federal e ex-prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo.

O evento foi estruturado em três painéis que abordaram a reconstrução sob diferentes perspectivas. O objetivo principal foi promover um diálogo entre especialistas e autoridades sobre as estratégias necessárias para a recuperação do Estado, com foco especial em políticas públicas e economia local.