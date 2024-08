Hospital Santa Cruz recebe recurso para compra de aparelhos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vai investir R$ 3,97 milhões no Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, para a aquisição de um equipamento de angiografia digital. O novo aparelho permitirá a retomada dos exames e tratamento de pacientes cardíacos no local, beneficiando 600 mil pacientes de 25 municípios da região.

O convênio para o repasse dos recursos, que fazem parte do programa Avançar na Saúde, foi assinado,, pela titular da SES, Arita Bergmann, e o reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Rafael Henn, também presidente da Associação Pro-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc), gestora do hospital.

O novo equipamento será instalado no Centro de Terapia Endovascular - Hemodinâmica, substituindo o aparelho atual, que está fora de serviço. Sem o equipamento, pacientes de Santa Cruz são redirecionados para Passo Fundo, a 216 quilômetros do município. Além de angiografias, será possível realizar no local cateterismos cardíacos, estudos eletro-fisiológicos e ablações.

"É uma alegria podermos viabilizar importantes recursos para investimento na nossa rede hospitalar", disse Arita. Ela lembrou que o Estado já investiu R$ 590 milhões, dos quais R$ 7 milhões foram destinados ao Hospital Santa Cruz, através do Avançar na Saúde. "Sabemos da necessidade do serviço e temos excelência no atendimento em cardiologia no hospital", acrescentou.

"É um hospital regional que atende 25 municípios. E que recebe uma ajuda de grande valia para que possa alcançar as pessoas necessitadas da região", destacou o reitor da Unisc. "A partir da liberação dos recursos, vamos fazer a aquisição e a implantação do equipamento no menor tempo possível", frisou o diretor geral do hospital, Vilmar Thomé.