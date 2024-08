Hospital de Guaíba recebe 10 leitos de saúde mental

Foi inaugurada, na semana passada, a Unidade de Saúde Mental do Hospital Nelson Cornetet, de Guaíba. Contando com 10 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a unidade receberá auxílio mensal de aproximadamente R$ 42 mil do governo do Estado, por meio do Programa Assistir da Secretaria da Saúde (SES).