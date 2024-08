Vendas do comércio de Caxias do Sul têm alta no 1º semestre

Os percentuais de crescimento ainda são tímidos, mas indicam um início de recuperação do comércio de Caxias do Sul. O primeiro semestre fechou com leve alta de 1,7% nas vendas e com incremento de 3,79% em relação ao mês de junho do ano passado. Na comparação com maio, mês marcado pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, o aumento foi de 1,84%.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa do Termômetro de Vendas da CDL Caxias, nesta quinta-feira (8), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) do município.

As consultas ao SPC para créditos dos consumidores obtiveram crescimento de 8,99%, enquanto as realizadas pelos lojistas ficaram estáveis em relação ao mês de maio (0,24%). O número de inadimplentes apresentou nova queda, de 4,83% na comparação com maio, e redução de 14,96% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O assessor de Economia e Estatística da CDL Caxias, Mosár Leandro Ness, explica que a redução significativa da inadimplência nos meses de maio e junho ocorreu por conta da decisão do SPC Brasil de suspender temporariamente a negativação de dívidas para consumidores residentes no Rio Grande do Sul.

A medida foi tomada em conjunto com os bureaus de crédito de todo o Brasil e a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC). A suspensão começou a valer em 16 de maio, para pessoas físicas e jurídicas, considerando registros incluídos e/ou exibidos a partir de 1º de maio. Entretanto, não foi prorrogada, e se encerrou em 30 de junho.

"O bloqueio no Sistema SPC, que impedia a negativação de dívidas de inadimplentes do Rio Grande do Sul, foi desativado em 1º de julho. A partir dessa data, os registros puderam ser incluídos normalmente, inclusive aqueles que estavam represados desde o início da suspensão", esclarece Ness.