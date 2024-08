Prefeitos da Zona Sul do RS emitem nota acerca de recursos federais

Os 23 prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) definiram lançar uma nota oficial para explicar às comunidades os motivos de discordância, em relação às informações recentemente divulgadas pelo governo federal sobre a liberação de recursos para a reconstrução, supostamente na ordem de R$ 1 bilhão.

Os prefeitos manifestaram "indignação e repúdio", conforme a nota, ao fato de que os valores anunciados não representam novas receitas extraordinárias que efetivamente tenham chegado aos cofres municipais.

A maior parte desses montantes corresponde a antecipações de benefícios, financiamentos e prorrogação de pagamentos de tributos, confundindo a sociedade ao serem apresentados como novos investimentos destinados à recuperação dos danos causados pelas cheias de maio.

A expectativa dos gestores municipais era de que a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul "proporcionasse uma aproximação eficaz entre as prefeituras e o Governo Federal, com um conhecimento mais profundo das realidades locais e uma alocação de recursos mais rápida e eficiente, atendendo às necessidades urgentes das comunidades afetadas", segundo o informe.

"Diante disso, reiteramos a necessidade de transparência e responsabilidade na divulgação de informações sobre recursos e investimentos. Esperamos que os montantes anunciados sejam revisados e que novos recursos sejam disponibilizados de forma efetiva e célere, para que possamos realmente avançar na reconstrução das nossas cidades e no apoio às nossas populações", complementa a nota oficial.