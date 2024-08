Festival de Dança de Erechim tem inscrições abertas e planeja reunir mais de 1 mil bailarinos na cidade

O Festival de Dança de Erechim, está com inscrições abertas até 10 de agosto. Em sua quarta edição, o evento, que acontecerá de 28 de agosto a 1º de setembro, promete reunir mais de 1.000 bailarinos. Organizado pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), com apoio da Prefeitura de Erechim e da Associação Gaúcha de Dança (Asgadan), o evento será realizado no Polo de Cultura de Erechim.

As inscrições são gratuitas e estão abertas para grupos e bailarinos amadores e profissionais de qualquer origem. O festival é inclusivo, aceitando academias, escolas de dança e artistas independentes de qualquer cidade, estado ou país. Entre as modalidades de dança, destacam-se Neo-Clássico, Ballet Clássico, Técnicas Contemporâneas, Jazz, Dança de Salão, Estilo Livre, Folclore, Danças Étnicas e Tradicionais, Danças Árabes e Danças Urbanas.

O festival contará com duas mostras principais: uma competitiva, com premiações em dinheiro, e outra não competitiva, onde os grupos receberão pareceres descritivos dos jurados, oferecendo uma oportunidade de aprimoramento. O júri será composto por seis renomados profissionais da dança do Rio Grande do Sul, coordenados por um especialista da área, que avaliarão as apresentações e fornecerão notas e pareceres técnicos. Além disso, um jurado popular destacará as três melhores coreografias de cada noite, premiando-as com medalhas.