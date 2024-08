Gratuidade nos ônibus de Canoas é mantida até novembro

O projeto de lei que mantém a gratuidade na passagem de ônibus Canoas teve aprovação por unanimidade durante sessão extraordinária nesta quinta-feira (1º), na Câmara de Vereadores. A vigência da concessão do subsídio tarifário no transporte coletivo vai até o dia 2 de novembro — período de validade do decreto da situação de calamidade pública em decorrência da enchente. O texto agora segue para sanção.

Devido às consequências da catástrofe climática no mês de maio, a prefeitura publicou um decreto de requisição administrativa de bens, serviços e pessoal da concessionária de transporte, no dia 4 daquele mês, em virtude da necessidade de enfrentamento à emergência causada pela enchente, o que possibilitou a garantia de operação e gratuidade do serviço para a população. Diante da continuidade das dificuldades no transporte coletivo metropolitano, a administração municipal decidiu estender a medida até o início de novembro.

A decisão do município em prolongar o período de gratuidade para os usuários busca minimizar os impactos no custo da vida da população atingida pela enchente e auxiliar os canoenses diante das dificuldades e limitações no serviço de trens urbanos e no transporte coletivo metropolitano. A mobilidade urbana foi severamente afetada pela restrição das atividades da Trensurb, considerando que os trens ainda hoje operam apenas entre as cidades de Canoas e Novo Hamburgo, o que gera impactos consideráveis na rotina da população.