Exército inicia montagem de ponte entre Lajeado e Arroio do Meio

O Exército Brasileiro, por meio do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, iniciou esta semana a montagem da ponte metálica que será a alternativa para cargas pesadas fazerem a travessia sobre o Rio Forqueta entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio. Com 60 metros de comprimento, a ponte terá capacidade para suportar até 80 toneladas e servirá para o tráfego de caminhões, ônibus e outros veículos com cargas pesadas.

Lajeado já investiu mais de R$ 200 mil na obra, e o município de Arroio do Meio ficou responsável pelo acesso do outro lado do Forqueta. Agora, caberá também à prefeitura de Lajeado providenciar as melhorias da via de acesso.

A estimativa do Exército é concluir a montagem da ponte em até 25 dias. Ela ficará instalada no local de forma provisória até que seja concluída a obra da ponte sobre o Rio Forqueta na ERS-130, que ruiu na enchente de maio e cuja conclusão está prevista para dezembro.

Enquanto o Exército monta a estrutura, a prefeitura de Lajeado segue trabalhando na melhoria do acesso ao local da ponte, que ocorre pela Rua Romeu Júlio Scherer. Em Arroio do Meio, o acesso à futura ponte se dá pela Estrada Linha Umbú à Forqueta Baixa.

Em comum acordo, dois municípios decidiram que, nos primeiros 15 dias a ponte poderá ser utilizada por veículos leves e pesados e depois desse período será analisada se a utilização da ponte será mantida também para os veículos leves. Atualmente, os veículos leves podem utilizar a Ponte de Ferro, que foi reconstruída após a enchente de maio e é hoje a única ligação entre Lajeado e Arroio do Meio.

Já os veículos pesados, por não poderem utilizar a Ponte de Ferro, têm utilizado como rota o deslocamento até Estrela pela BR-386, acessando a ERS-129 e seguindo em direção à Colinas e depois passando por Roca Sales pela mesma ERS-129 para chegar à região alta do Vale do Taquari.