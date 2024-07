Novo Hamburgo é contemplada com obras do PAC Seleções

A cidade de Novo Hamburgo foi contemplada com obras do Novo PAC Seleções do governo federal. Entre as conquistas, está a construção da bacia de detenção do Arroio Luiz Rau, no bairro Rincão.

"Este é um projeto que estamos tentando desde o primeiro mandato. É uma forma que temos para controlar a vazão do Arroio Luiz Rau até a chegada dele no Rio dos Sinos", destacou a prefeita Fátima Daudt, que participou do evento que detalhou os investimentos, em Porto Alegre.

Em maio do ano passado, a prefeita publicou decreto declarando de utilidade pública área junto ao Outlet I Fashion no bairro Operário para a bacia de detenção, em uma área de 14 hectares. O projeto aprovado é de R$ 21 milhões e contempla também a construção da bacia de detenção para o Arroio Guarani, no bairro Guarani, em uma área de 0,7 hectares, que também terá reflexos no Arroio Nicolau Becker.

Fátima também destacou as 1.300 novas moradias para atender famílias atingidas pela enchente histórica de maio. A orientação que o município recebeu do governo federal neste momento é realizar vistorias e emitir laudos das casas destruídas ou condenadas pela Defesa Civil em razão da enchente e identificar as respectivas famílias.

A cidade do Vale do Sinos também foi contemplada com mais de R$ 153 milhões para obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Neste caso, porém, como se tratam de financiamentos, eles precisam passar por análise técnica da prefeitura. O valor servirá para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Pampa, em um investimento de R$ 141 milhões, a maior obra de saneamento em execução na América Latina e que será responsável por ampliar o tratamento de esgoto do município em 50%.