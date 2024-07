Nova Prata sedia Festival Internacional de Folclore em agosto

Com o tema "De um agosto que lembro", o 20º Festival Internacional de Folclore de Nova Prata acontece de 7 a 11 de agosto, no ginásio Alcides Tarasconi e em outros espaços do município. Durante as cinco noites de espetáculo, o público vai poder conferir as apresentações de 17 grupos, sendo eles sete internacionais e nove locais, além do anfitrião do evento, o Bailado Gaúcho.

Com atividades abertas ao público, o Festival contará também com a sua já tradicional programação paralela. As feiras gastronômica, comercial, da agroindústria, do livro e do artesanato ocorrem no Centro da cidade durante todos os dias de festival e, nestes locais, também será possível assistir às apresentações dos grupos visitantes e aproveitar outras atividades gratuitas.

Todos os anos, o Festival escolhe um tema, abordando fatos históricos de Nova Prata ou atrelados ao cenário sociocultural do mundo. Em 2024, Nova Prata celebra o seu centésimo aniversário. Com o tema De um agosto que lembro, a 20ª edição do festival vai mexer com o imaginário do público, contando, no palco e pelas ruas da cidade, uma história de bravura, trabalho e esperança, escrita pelas mãos daqueles que, cem anos atrás, ousaram sonhar com uma terra cada vez mais próspera.

Reza a lenda que os antigos moradores do pacato e rústico lugarejo de 1924, que tanto trabalharam para vê-lo prosperar, sonhavam em revisitá-lo quando o futuro chegasse. O passar dos anos e o suceder de gerações fez com que a lenda fosse por muitos esquecida, mas, a hora da promessa se aproxima e o agosto de 2024, na pequena cidade serrana, será notado por encontros inesquecíveis.

O Festival de Nova Prata é o único nas Américas a sediar um campeonato de danças folclóricas: o FIDAF Brazil World Championship. Este ano, sete grupos estrangeiros (África do Sul, Argentina, México, China, Alemanha, Hungria e Federação Russa) competem pelo título de campeão.

O concurso internacional de danças folclóricas avalia itens como técnica, figurino, música, coreografia e harmonia, além de impressão geral por uma equipe de jurados com experiência mínima de 15 júris internacionais da FIDAF. Em 2023, o grupo campeão veio da Eslováquia, seguido por Bolívia e Paraguai (segundo e terceiro colocados, respectivamente). E quem conquistou o coração dos espectadores, arrematando o Prêmio do Público, foi o grupo que veio do Chile.

Durante os cinco dias de evento, Nova Prata transforma-se em um polo de manifestações culturais do Brasil e do mundo. Basta um passeio pela cidade para compreender a grandeza do Festival que movimenta, ainda, o comércio e o turismo regionais..

Com programações gratuitas para toda a família durante o dia e suas disputadas noites de espetáculo - com público diário de mais de 1,5 mil pessoas - o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata foi eleito Festival Honorário da FIDAF, depois de ter sido escolhido por quatro vezes consecutivas como o melhor do mundo.

O presidente da 20ª edição do Festival, André Nedeff, ressalta a importância do evento para alavancar a economia da região, já que é esperado um público de mais de 20 mil pessoas e um volume de negócios que deve ultrapassar os R$ 5 milhões.