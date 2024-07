Torres sedia etapa de pesca esportiva no fim de semana

O evento que vai eleger o melhor pescador de robalo do sul do Brasil terá sua segunda etapa neste final de semana, nos dias 27 e 28 de julho, em Torres, no Litoral Norte. A cidade será palco do Robalo Master Brasil 2024, campeonato de pesca esportiva individual que reúne 45 pescadores de diversas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A bateria classificatória será no sábado (27), das 8h às 14h, e selecionará os 15 atletas que disputarão a bateria final no domingo (28), das 8h às 13h. A largada será na marina Paulo Prates. A primeira etapa ocorreu em abril e a terceira e última será nos dias 3 e 4 de agosto.

A prova tem sistema de medição com pesque e solte, incentivando o desenvolvimento da pesca esportiva de performance, por meio da conscientização ecológica de pescadores e população, além de fomentar o potencial turístico do entorno do Rio Mampituba, em Torres.

O circuito de pesca solo destaca a atuação do pescador, estrela do evento. A prova é individual, com uma pessoa por embarcação. A pesca acontece na modalidade de arremesso com iscas artificiais, sendo vedado o uso de iscas naturais e vivas. Nesta competição, somente são validados para pontuação exemplares das espécies Robalo Peva, Robalo Flecha e Robalo Trick, sendo obrigatória a soltura de todos. Cada competidor pode apresentar até cinco peixes com tamanho mínimo de 20 centímetros, devendo submeter aos árbitros, por meio de vídeo.

A competição segue diversas normas estabelecidas no regulamento geral. Para participar, cada competidor precisou comprovar ser portador da Licença de Pesca Amadora, ter carteira de Arrais Amador ou categoria superior, estar habilitado a conduzir embarcações e registro do barco, entre outras. Em cada uma delas, são premiados com troféu e dinheiro para os primeiros colocados. Ao final do circuito, é anunciado o grande campeão do Robalo Master 2024 que, além do troféu, ganhará R$ 4 mil.