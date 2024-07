Frio faz vendas do comércio aumentarem no Vale do Rio Pardo

O frio que chegou com força ao Rio Grande do Sul durante o mês de julho ajudou a impulsionar as vendas de produtos relacionados ao inverno no varejo da região do Vale do Rio Pardo. O levantamento realizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) revela que, na média, a elevação na comercialização de itens ficou em 27,8% maior em lojas do município. A maior procura, entre os associados da entidade, foi para roupas e agasalhos, seguida de aquecedores e equipamentos para produção de calor e itens de autocuidado no frio.

De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 12 a 17 de julho, 64% dos entrevistados responderam que as ondas de frio, das primeiras duas semanas do mês de julho contribuíram de forma significativa para a elevação das vendas de produtos relacionados com a estação. Conforme a executiva do Sindilojas-VRP, Gicele Arruda, a grande maioria dos lojistas atribuiu ao clima para justificar a maior procura do consumidor. "São produtos relacionados com o vestuário especialmente, peças de roupas mais pesadas, e por isso mais quentes, assim como agasalhos e acessórios para elevar a temperatura. Notou-se também um aumento por sistemas de aquecimento, como aquecedores, calefatores e chuveiros mais quentes", revela.

Gicele explica que o clima úmido e frio favoreceu também a comercialização de produtos de autocuidado, como hidratantes e óleos corporais para manutenção do conforto da pele e nos dias mais frios. "Em alguns estabelecimentos, a elevação foi de 50% no período, mostrando que de fato o frio que chegou neste início de inverno movimentou o consumo de determinadas áreas do comércio. Foram apontados também, a venda de produtos para limpeza e combate ao mofo, causado pela umidade, assim como doces, pães e bebidas quentes, em estabelecimentos do ramo de alimentação", complementa.

Entre os itens mais vendidos, peças de vestuário e acessórios lideram em volume de vendas - 36%. Na sequência, aquecedores e sistemas de aquecimento, registraram um crescimento de 12%, seguidos dos itens de autocuidado e cuidados com a pele, 8%.