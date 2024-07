Via de acesso para a Unisc é recuperada em Santa Cruz do Sul

Na tarde desta quarta-feira (17), a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo finalizou os trabalhos de recapagem da rua Afonso Bartz, no bairro Independência. Cerca de 500 toneladas de massa asfáltica foram usadas na empreitada, que se estendeu do trevo da BR-471 até a avenida Independência - uma das principais vias de acesso à Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).

Os serviços começaram no início desta semana, envolvendo caminhões, retroescavadeiras, rolos compactadores e em torno de 12 servidores municipais em atuação constante. Ao todo, cerca de 450 metros de extensão da via foram recuperados, incluindo dois quebra-molas. A ideia da prefeitura, com essa obra, é melhorar a trafegabilidade na via para ajudar a conectar a entrada e saída da Unisc para a rodovia federal.