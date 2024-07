Distrito de Forqueta, em Caxias, recebe obras em estradas

A subprefeitura de Forqueta, em Caxias do Sul, retomou as obras de reforma das estradas que foram danificadas pelas chuvas sequenciais das últimas semanas. Com a melhora nas condições climáticas foi possível iniciar os trabalhos de recuperação em algumas das vias mais afetadas.

Uma das estradas que recebeu manutenção foi a rua Victório Boldo, que se conecta à rua da Unidade. A equipe de obras aplicou material fresado para garantir maior durabilidade e segurança. Além disso, a rua Dante Guerra também passou por reformas no trecho entre as ruas Fortunato Nicoletti e João Pazini.

Essas vias, localizadas na sede do distrito de Forqueta, são consideradas de grande importância para a mobilidade dos moradores locais e, por isso, receberam atenção prioritária na recuperação. A subprefeitura continuará monitorando as condições das vias e realizará as reformas necessárias para manter a qualidade das estradas na região.