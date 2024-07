Parque de Nova Petrópolis terá atrações no dia 25

A data histórica de 25 de julho, que marca o Bicentenário da Imigração Alemã, será festejada com programação especial no Parque Aldeia do Imigrante, em Nova Petrópolis. Considerado o principal atrativo turístico da cidade, o espaço oferecerá atrações como inauguração de monumento, apresentações culturais, culto ecumênico e um show musical.

A programação especial do dia 25 de julho e, nesta data, o Parque Aldeia do Imigrante não terá cobrança de ingresso. Para celebrar o marco histórico do bicentenário, a programação especial inicia às 9h, com um culto ecumênico realizado em um dos cartões postais de Nova Petrópolis: a igrejinha da Aldeia Histórica. Logo depois, às 10h, autoridades e convidados irão inaugurar um monumento em homenagem ao bicentenário no local.

Das 10h às 12h, o público será animado por apresentação de bandinha típica no coreto do Parque. Ao meio dia, o Restaurante Tannenwald, situado dentro do atrativo turístico, servirá almoço festivo com cardápio alemão. A programação da tarde segue com bandinha típica no coreto do parque, das 13h às 14h. Na sequência, o palco será ocupado por apresentações de danças folclóricas.

O encerramento da programação ocorre das 15h às 17h, com o show da Super Banda Hopus e o lançamento oficial da música "Já faz duzentos anos", criada em alusão ao bicentenário da imigração alemã. As atrações oferecidas pelo Parque Aldeia do Imigrante no dia 25 de julho fazem parte da programação de Nova Petrópolis para a comemoração dos 200 anos da chegada dos alemães ao RS. A programação completa pode ser conferida clicando no site da prefeitura, na aba "Bicentenário"