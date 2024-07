Cidade de Estação, no Norte gaúcho, recebe etapa do Brasileirão de Rally de Velocidade

Depois de abrir o ano em prova totalmente em asfalto, o Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade volta aos pisos de terra em etapa no Rio Grande do Sul, a partir de sexta-feira (19). A cidade de Estação, região norte do Estado, sediará a segunda etapa da temporada, que ocorrerá até o domingo (21).

A cidade realizou uma prova de rally de velocidade pela primeira vez no início dos anos 2000. De lá para cá, já sediou por diversas vezes etapas do Campeonato Brasileiro. "O Rally Estação está para o automobilismo e o rally nacional como uma praça muito importante de prática deste esporte", destaca Everton Batistela, presidente do Automóvel Clube de Estação.

Ele também enfatiza que o evento deste ano vai ter algumas novidades. "A largada promocional será diferente, um grande atrativo ao público. Já a corrida será composta de um novo desafio no dia do sábado e uma prova mais clássica no domingo", acrescenta.

Estação possui cerca de 5,9 mil habitantes e está situada entre as cidades de Erechim e Passo Fundo, no norte do Estado. Além da etapa do certame nacional, a etapa valerá pontuação também para o Campeonato Gaúcho. A prova será composta por seis especiais no primeiro dia, sábado (20), e outros cinco trechos no domingo, último dia de disputas, totalizando 148 quilômetros de corrida.