Projeto Viver Bem retoma atividades após enchentes em São Leopoldo

A iniciativa Viver Bem retomou nesta sexta-feira (12) as atividades de dança com pessoas da terceira idade, no Ginásio Municipal Celso Morbach, por meio Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Leopoldo (Semel). A ação, que conta com aproximadamente 1,2 mil participantes, tem como objetivo trazer qualidade de vida para pessoas da terceira idade através de atividades como dança, ginástica, pilates e basquete relógio. O projeto estava interrompido por conta das enchentes de maio.

Miriam Zagonel de Oliveira, de 70 anos, contou como foi seu tempo longe das atividades do Viver Bem. "Foi bem difícil durante a enchente, fiz caminhada, mas não era a mesma coisa, fiquei bem parada". comenta Miriam.

O coordenador do projeto, João Lucas Habekoste Freitas Rubert, aborda a importância das atividades para os moradores de São Leopoldo. "O programa Viver Bem está presente em toda a cidade com o intuito de trabalhar o exercício físico e a qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Atendemos pessoas acima de 50 anos em 23 grupos no município, consistindo em modalidades como ginástica, pilates, dança e iniciação esportiva como basquete relógio, que é um esporte adaptado à terceira idade", destaca.

O estagiário de educação física da Semel, Luan Silveira de Lima, que esteve presente organizando a atividade, contou a importância do projeto para os participantes. "O Viver Bem é muito importante para a saúde física e mental das pessoas da terceira idade que gostam de se movimentar e que se fazem presentes nas aulas, e é isso que a gente tenta proporcionar para eles, um momento de diversão e qualidade, melhorando a qualidade de vida deles. É maravilhoso estar de volta, principalmente após um momento tão difícil", contou.