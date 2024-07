Campanha arrecada valores para construção de casas no RS

As primeiras casas da campanha Fé no Rio Grande, que serão doadas às comunidades gaúchas atingidas pelas enchentes de maio, estão em processo de fabricação. A Associação São Pio de Pietrelcina, responsável pela ação, firmou contrato com uma empresa especializada na produção de casas pré-fabricadas. Serão chalés mistos de madeira e alvenaria com 30 metros quadrados e que terão dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O valor de cada unidade é de R$ 22 mil.

As 20 primeiras residências serão instaladas em Faxinal do Soturno, Muçum, Santa Maria e Três Coroas. Duas entregas estão programadas: uma na segunda quinzena de agosto e a outra no final de setembro. Novos lotes serão contratados e programados para instalação conforme o andamento da campanha e a entrada de recursos. A construção é feita pela Construtora Jobim.

A campanha é feita a partir de uma rifa online. Cada número custa R$ 8,00 e o sorteio será realizado no dia 21 de setembro, pela Loteria Federal. A ação social, de abrangência nacional, irá sortear um apartamento de um dormitório, no valor de R$ 280 mil, um apartamento Studio (R$ 184 mil), ambos em Santa Maria, e um pingente de ouro 18k com brilhantes e um cordão, avaliado em R$ 36 mil.

O valor arrecadado será todo revertido para a construção de casas pré-fabricadas para famílias atingidas pelas enchentes nas cidades que tiveram situação de calamidade pública decretada. Até então, a campanha já arrecadou cerca de R$ 600 mil. O número de casas será proporcional ao volume de recursos alcançado pela campanha até sua finalização em 19 de setembro.

O dinheiro oriundo da ação será administrado por uma comissão composta pela diretoria da Associação São Pio de Pietrelcina e representantes das cidades beneficiadas em cada região do estado, tendo como membros, integrantes da sociedade civil, em conjunto com prefeitura. Pelas redes sociais (@fenoriogrande) é possível adquirir um número da rifa.