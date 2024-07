Estrela prepara a construção da segunda parada de ônibus inteligente

Pouco mais de um ano depois de inaugurar a primeira parada inteligente de Estrela, a prefeitura se prepara para dar início à construção da segunda unidade. Ela será instalada na rua Cel. Müssnich, área próxima ao Hospital Estrela e o Colégio Estadual de Ensino Médio Estrela. Ainda, será realizada a reforma da primeira unidade, esta instalada e em uso na rua Bruno Schwertner, próximo ao Centro Cultura Celso Brönstrup e em frente à Feira do Produtor, que foi castigada pelas últimas enchentes.

As paradas inteligentes buscam trazer um maior conforto aos usuários. A espera do ônibus no ar condicionado em dias quentes, ou em um ambiente mais quente e fechado em dias de frio ou chuvosos, tendo ainda acesso a bebedouro e sinal de internet, tomadas e outras tecnologias foram benfeitorias que atenderam ao agrado aos passageiros - mas não somente eles. Não é incomum ver outras pessoas utilizando o espaço para recarregar o celular ou encher a garrafa com água entre uma caminhada e outra ou mesmo enquanto se espera por alguém nas proximidades.

A nova parada segue o mesmo padrão da anterior, com 18m², fechada e coberta, com capacidade para até 15 pessoas sentadas e 30 no geral. Contará com acesso ao videomonitoramento, iluminação alimentada por placas fotovoltaicas, climatizada com ar-condicionado e cortina de ar (barreira térmica nos acessos), internet livre com sem fio, bebedouro com água gelada, tomadas convencionais, dentre outras facilidades. O investimento será de cerca de R$ 90 mil para a criação do espaço.