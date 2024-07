Canoas abre novos leitos e anuncia mutirões para reduzir filas

A prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com os hospitais, está realizando mutirões de atendimentos de cateterismo cardíaco e cirurgia de vesícula, visando reduzir as filas pelos procedimentos. Também foram abertos 25 novos leitos no Hospital Universitário (HU), 15 de retaguarda adulta e 10 de intensivo adulto.

Esse trabalho possibilitou zerar a fila de pacientes aptos a realizar cirurgia bariátrica, já operando todos que estão prontos para o procedimento. Os hospitais também estão reduzindo as filas de espera por colonoscopia e endoscopia, procedimentos considerados de alto custo e risco, com a avaliação médica dos sintomas. Os pacientes que ainda necessitarem dos exames, vão sair das consultas com a data dos exames marcados.

o HU fez uma reavaliação de pacientes que aguardavam procedimentos No mês passado,. A equipe do hospital ainda está entrando em contato por telefone com os pacientes para agendar a reavaliação.

O Centro de Referência em Atendimento Infanto Juvenil (CRAI), que atua junto ao Hospital Universitário, está com equipes completas. O serviços atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que foram vítimas de violência. O CRAI oferece uma assistência unificada de proteção integral e redução de danos, que evita a revitimização da criança ou do adolescente.

Também será feito um novo protocolo nas unidades de saúde, para que os médicos só encaminhem os pacientes para esses procedimentos em casos que se enquadrem nos sintomas. O objetivo é garantir que as pessoas sejam atendidas primeiramente na atenção básica, passando para o procedimento apenas quem realmente necessitar.