Hospital de Canoas reavaliará 7 mil pacientes que aguardam por exames

O Hospital Universitário (HU) de Canoas inicia, na próxima segunda-feira (24), um mutirão para reavaliação de exames de colonoscopia e endoscopia. Os pacientes que aguardam por esses procedimentos, considerados de alto custo, terão avaliação médica dos seus sintomas.

Os pacientes que ainda tiverem indicação para realização dos procedimentos vão sair das consultas com a data dos exames marcados. A equipe do HU está entrando em contato por telefone com os pacientes para agendar a reavaliação. Por isso, é fundamental que os usuários mantenham seus dados atualizados.

Atualmente, são cerca de 7 mil pessoas aguardando por esses procedimentos na fila. "É uma medida importante para colocar o paciente certo no lugar certo, utilizando serviços apenas quando for provável que os benefícios superem os riscos. Quem tiver a indicação, já vai sair da consulta com data marcada e o preparo na mão", explicou a secretária adjunta de Saúde, Caroline Schirmer.

Também será feito um novo protocolo nas unidades de saúde, para que os médicos só encaminhem os pacientes a esses procedimentos em casos que se enquadrem nos sintomas. O objetivo é garantir que as pessoas sejam atendidas primeiramente na atenção básica, passando para o procedimento apenas quem realmente necessitar.

"Essa medida vai permitir limpar a fila represada, atendendo com maior agilidade aqueles que realmente precisam e encaminhando os demais para os exames adequados, que se enquadrem no sintoma atual do paciente", frisou a secretária adjunta de Gestão Hospitalar, Daniela Oliveira.