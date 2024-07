Parque de Lajeado recebe replantio de árvores após enchente

A prefeitura de Lajeado realizou a primeira etapa de replantio de árvores no parque Ney Santos Arruda após a enchente de maio, que arrancou a maioria das árvores. Foram replantadas 19 mudas de árvores e 230 flores pelo parque.

As mudas plantadas são duas timbaúvas, dois flamboyants, duas figueiras, cinco extremosas, quatro azaleias, dois araçás e duas angicas vermelhas. Conforme a engenheira florestal Sabrina Wolf, as mudas escolhidas serão árvores de sombra, mais fortes e resistentes, além de adaptáveis ao solo mais encharcado. "Observamos que a maioria das árvores de sombra foram levadas pela enchente e, para retomar o parque, escolhemos árvores que dão sombra. São árvores nativas e que são resistentes e se adaptam ao ambiente em que o parque está inserido", explica Sabrina.

Todas as árvores do parque foram afetadas pela enchente e, para não oferecer riscos a quem frequenta o espaço, elas passarão por avaliação do estado da raiz. Conforme Sabrina, caso a raiz esteja comprometida, a árvore pode cair e oferecer riscos à população. As 230 mudas de flores agapantos (agapanthus) estão sendo plantadas ao redor do círculo das águas. A segunda etapa de plantio será com árvores frutíferas, já em estado de produção..