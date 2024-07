Prefeitura de Lajeado suspende concurso realizado no domingo por suspeita de irregularidades

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Administração, decidiu suspender o concurso realizado no domingo (30) na cidade. A decisão foi tomada para que se possa averiguar denúncias que chegaram por telefone e redes sociais até a administração sobre problemas na realização do certame.

Com a suspensão, todos os atos seguintes do concurso, como correção de provas, respostas a questionamentos, dentre outros, ficam suspensos até ser concluída a averiguação. Após estas verificações, a administração decidirá se anula ou mantém o concurso.

O concurso foi realizado pelo Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento (ILD), que venceu em dezembro de 2023 a licitação para a realização do certame. A empresa tinha a responsabilidade de realizar todas as etapas necessárias para a boa condução da seleção.

Uma equipe da prefeitura responsável pelo concurso acompanhou o processo na manhã de domingo, na Univates, onde as provas foram realizadas. O grupo também percebeu falhas, como número insuficiente de fiscais para garantir a lisura do certame, falta de controle no acesso dos candidatos aos sanitários e falta de controle no acesso de pessoas aos prédios, entre outras.

"Para garantir que tenhamos um processo seguro e confiável, decidimos pela suspensão do certame e abertura de um processo administrativo especial para apurar os fatos", explicou a titular da Secretaria, Elisângela Hoss de Souza.

Caso a suspensão seja revista, o processo seguirá normalmente. Caso se decida pela anulação do concurso, o valor das inscrições será devolvido aos candidatos e nova licitação será realizada para contratar outra empresa para realizar o concurso.

Ainda não houve pagamento da empresa contratada e, de acordo com o contrato, os valores só serão pagos se o concurso for mantido e concluído, caso contrário não há pagamento. Se forem constatadas irregularidades, a empresa poderá ser penalizada.