Taquara prepara novo pacote de pavimentação de ruas

Um novo pacote de obras nas ruas dos bairros da área urbana de Taquara está pronto para iniciar nos próximos meses. Por meio de financiamento junto ao Badesul, no valor de R$ 5 milhões, serão beneficiados os bairros Sagrada Família, Tucanos e Nossa Senhora de Fátima, sendo uma rua em cada local.

Vão receber capeamento asfáltico as ruas Felipe Werb Filho (bairro Sagrada Família), no trecho entre as ruas Arnaldo da Costa Bard e Adelino Eduardo Barth, que representa cerca de 225m, beneficiando 72 moradores. A Armindo Eugênio Bohrer (Tucanos), entre as ruas Coronel Neves e Cláudio Schein, cerca de 720m, beneficiando 180 pessoas. E a rua Pastor Hermann Schaefke (Nossa Senhora de Fátima), entre as ruas Tristão Monteiro e Olinda Muller, em um trecho de cerca de 470m, beneficiando mais 212 moradores.

Ao todo, serão 1.415 metros de ruas que vão receber pavimento, trazendo melhorias diretas para milhares de moradores dos bairros e quem trafega pelos locais. São pouco mais de 13 mil metros quadrados de pavimentação. Esta é uma etapa do pacote, que prevê ainda a pavimentação de quatro ruas no bairro Empresa.