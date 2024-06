Venâncio Aires tem 4,8 mil famílias que solicitaram o Auxílio Reconstrução

Um levantamento realizado pela prefeitura de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, apontou a aprovação de 1.012 famílias aptas a receber o recurso de R$ 5,1 mil do Auxílio Reconstrução no sistema do governo Federal. Além disso, são 1.738 famílias que estão com dados em processamento, e 601 famílias estão com dados desconsiderados por duplicidade e devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Centro ou do bairro Battisti para atualização.

Até o momento, o Auxílio Reconstrução no município soma mais de 4,8 mil famílias que realizaram o cadastro em Venâncio Aires. É importante ressaltar que, após preencher os dados, é preciso clicar em concluir para o cadastro estar apto no sistema municipal, considerando que mais de 230 continuam em digitação.

As solicitações são analisadas nas terças e sextas-feiras pelo governo federal. Portanto, o responsável familiar deve aguardar e acompanhar as rodadas de análise através do aplicativo ou site Gov.br. O benefício, anunciado pelo governo federal, visa ajudar as famílias afetadas pela enchente na compra de móveis e eletrodomésticos que foram perdidos e que são essenciais.

Os moradores que tiverem dúvidas no momento do cadastro, ou necessita de ajuda, deve se direcionar até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro ou CRAS no bairro Battisti.