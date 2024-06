Prefeitura de Rio Grande questiona demora no repasse do Auxílio Reconstrução

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco enviou um ofício ao governo federal solicitando respostas a respeito do pagamento do Auxílio Reconstrução, que contempla com R$ 5,1 mil as famílias desalojadas ou desabrigadas em função das enchentes no RS. No documento, o município questiona sobre os critérios para análise e também sobre os prazos para o pagamento, já que muitas famílias têm aguardado pelo depósito desde o final do mês de maio, sem terem recebido novas informações sobre o pagamento.

Até o envio do ofício, o município já havia cadastrado cerca 36.700 famílias, dados todos já enviados ao Governo. Destas, 8.306 já tiveram acesso aos valores, pouco mais de 22% do total, o que dá em torno de R$ 42 milhões.

Conforme expresso no documento, encaminhado para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, grande parte das pessoas cadastradas no primeiro dia disponível para inscrição, 27 de maio, ainda constam como "em análise" no sistema quando acessado de modo particular, e "aguardando processamento" quando visualizado no sistema disponível para a prefeitura.

Por isso, o município apresentou questionamentos sobre os critérios de análise e os prazos máximos para apreciação. Também indagou o motivo de famílias cadastradas no primeiro dia ainda estarem em análise, enquanto outras, inscritas posteriormente, já tiveram o recurso aprovado.

Para viabilizar a liberação dos recursos para as famílias atingidas, a prefeitura organizou um mutirão de atendimento, ampliando espaços e número de atendentes para possibilitar um cadastramento de forma célere. "Nós fizemos parcerias para fazer os cadastros o mais rápido possível e vamos continuar trabalhando. No ofício estamos solicitando informações ao governo federal sobre a demora da liberação desse recurso e sobre alguns terem sido liberados antes de outros", afirmou o chefe do Executivo.