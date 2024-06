Governo investe mais R$ 689 mi no Auxílio Reconstrução no RS para incluir 135 mil famílias

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou, nesta quarta-feira (19), a abertura de crédito no valor de R$ 689 milhões para o benefício Auxílio Reconstrução, voltado às famílias do Rio Grande do Sul que ficaram desalojadas ou perderam móveis durante as enchentes que acometeram o Estado. A medida visa a inclusão de 135 mil famílias contempladas no benefício. A decisão saiu no período da tarde, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

O benefício prevê o repasse de R$ 5,1 mil, em parcela única, para cada família gaúcha que perdeu seus bens e móveis na tragédia.

Anunciado em 15 de maio, em estimativas iniciais, o Planalto previa que o volume de recursos para esse benefício devia somar R$ 1,2 bilhão e atender pouco mais de 200 mil famílias.

Nesta quarta-feira, a abertura de crédito extraordinário visa turbinar a medida anunciada. O valor será de R$ 689.689.688,00.

De acordo com a Casa Civil, com o novo crédito, serão incluídas 135 mil famílias no cadastro de beneficiários do Auxílio Reconstrução.

Do total de R$ 689 milhões, são destinados R$ 688,5 milhões para a concessão do apoio financeiro e R$ 1,18 milhão com despesas de operacionalização, para o atendimento dessas novas famílias identificadas.

Segundo informações do governo federal, até terça-feira (18), a gestão já havia aprovado o cadastro de 256.734 famílias para o recebimento do auxílio. Deste total, 167 mil já receberam o benefício, totalizando mais de R$ 854 milhões.