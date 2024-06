Nova Petrópolis ganha memorial sobre a Pomerânia

Após mais de um ano de pesquisas, o Memorial Caminho Pomerano será inaugurado na Comunidade de São José do Caí, interior de Nova Petrópolis. O ato ocorre dia 29 de junho, às 14h. O memorial, construído onde ficava a Escola Duque de Caxias, é resultado de pesquisas profundas realizadas, de forma voluntária, por um grupo de moradores da comunidade e integrantes do Legislativo local.

Juntos visitaram museus, arquivos e moradores, conversaram com pesquisadores, historiadores e pessoas idosas que vivenciaram ou conheciam fatos sobre a história da colonização e desenvolvimento da comunidade. O espaço contará a história da comunidade de São José do Caí desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães à comunidade, estes vindos da Pomerânia, norte da Alemanha e da Polônia. As placas mostrarão fatos históricos, a arquitetura, o folclore, a religiosidade e a organização sociocultural da comunidade. Além disso, uma estátua de pedra, uma capela, bancos e água aguardam os visitantes do Memorial.

O evento ocorre após a necessidade de adiamento da data de inauguração, prevista para maio, em função das enchentes. A inauguração do memorial integra o calendário de atividades alusivas aos 200 anos de Imigração Alemã no Brasil.