Feira do Livro de Caxias do Sul terá mais bancas em 2024

A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul confirmou que a 40ª Feira do Livro contará com uma novidade: o aumento de 25% no número de bancas em relação a 2023, passando de 18 para 24, com o retorno da área infantil. Desde o ano de 2020 o evento cultural não tinha uma sessão para os pequenos.

Os livreiros interessados em ocupar os espaços podem realizar a sua inscrição na Diretoria do Livro, Literatura e Leitura da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) até dia 8 de julho. As inscrições para livreiros são através do e-mail ( [email protected] ).

Já os autores que desejarem realizar uma sessão de autógrafos durante o período da Feira deverão, no momento da inscrição, fazer a doação de cinco exemplares da obra a ser autografada, para que sejam incorporados aos acervos do sistema municipal de bibliotecas e disponibilizados ao público em geral. Também é solicitado o envio de uma imagem da capa do livro, em boa resolução, para a montagem do material de divulgação.

Prestes a completar 40 anos, a Feira do Livro de Caxias do Sul teve a sua primeira edição em 1984. O evento é um dos maiores do Rio Grande do Sul, reunindo autores, editoras e livrarias, e oferecendo ao público uma ampla programação de atividades, como palestras, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, oficinas e apresentações culturais. A edição deste ano ocorre de 27 de setembro a 13 de outubro.