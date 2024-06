Construarte e Multifeira consolidam foco na reconstrução do RS

A Feira da reconstrução. Assim será denominada 9ª Construarte, que acontece de 3 a 7 de julho, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. O novo posicionamento do evento, organizado em parceria pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) e município foi apresentado durante o lançamento oficial do evento.

Com entrada franca e uma área de exposições de sete mil metros quadrados, a 9ª Construarte e 10ª Multifeira esperam receber mais de 50 mil visitantes. Ao todo, serão mais de 150 expositores de Santa Cruz do Sul e região. "Entendemos que o papel do setor da construção será fundamental para retomada do crescimento e também para a reconstrução do estado. É um estímulo a esta retomada. No aspecto social, o evento também estará engajado com ações em prol das famílias atingidas", enfatiza o coordenador do evento, Leo Azeredo.

Na 9ª Construarte, com estandes localizados junto ao novo Centro de Eventos, serão 75 expositores das áreas de construção, decoração e negócios imobiliários, unindo lojas e entidades ligadas ao setor, bem como construtoras, incorporadoras, engenheiros, arquitetos, metalúrgicas, entre outros. "Teremos mais de cinco mil ofertas de imóveis, dos mais diferentes padrões e valores. Estimamos que o Valor Geral de Vendas (VGV), considerando todos os imóveis em construção no município, supere R$ 1 bilhão", enfatiza o vice-coordenador do evento, Taiguara Otes.

A decisão pela realização da Construarte e Multiufeira, assim como da Semana do Empreendedor e da escolha das soberanas da 39ª Oktoberfest, foi destacada pelo presidente da Assemp, Ricardo Bartz, no evento de lançamento. "Temos um compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município. E não seria diferente neste momento desafiador, pós enchente. Acreditamos que a continuidade de eventos são fundamentais para a geração de empregos e renda, contribuindo assim para a retomada que tanto queremos", salientou Bartz.