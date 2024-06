Maternidade de hospital de Caxias do Sul ganha data de abertura

A nova maternidade SUS no Hospital Virvi Ramos já tem data para começar a funcionar. O serviço iniciará as operações no dia 1º de julho. As instalações físicas, que funcionarão de forma transitória até que seja concluído o espaço definitivo, estão praticamente prontas.

A maternidade iniciará as operações em espaço diferente do previsto inicialmente, uma vez que a calamidade climática Estado impediu o repasse dos recursos estaduais previstos e necessários para concluir aquele espaço. A maternidade no hospital Virvi Ramos ofertará o acolhimento com consulta obstétrica, emergência e, inclusive, UTI neonatal. Até o final de junho, a direção do hospital trabalha na aquisição de equipamentos e na formação das equipes.

Desde o início deste ano O contrato com o Pompéia encerra em 30 de junho. , a prefeitura mantém a maternidade em espaço cedido pelo Hospital Pompéia, que optou por não ofertar mais os atendimentos de maternidade. O serviço é realizado pelo Instituto Ideas, contratado pela Prefeitura, que faz a supervisão e fiscalização, por meio da Secretaria Municipal da Saúde.

A secretária de Saúde, Daniele Meneguzzi, analisou a abertura do local. "Ao longo desses meses trabalhamos para cumprir com mais esse compromisso que havíamos assumido e que com muita alegria estaremos entregando a partir do dia primeiro de julho, garantindo que todas as mães de Caxias tenham seus bebês na cidade", afirmou.