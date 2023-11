Área materno-infantil migrará de hospital em Caxias do Sul no ano que vem

O serviço materno-infantil será mantido em Caxias do Sul. O prefeito Adiló Didomenico e a secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, assinaram Protocolo de Intenções com a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, entidade que irá assumir o serviço.

A alteração no serviço materno-infantil pelo SUS é necessária após o Hospital Pompéia ter manifestado interesse em descontinuar esse atendimento. Assim que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foi comunicada, a pasta iniciou imediatamente a busca por alternativas para que a população não ficasse desassistida, sempre com o objetivo de que os partos continuassem sendo realizados no município. Além do Pompéia, atualmente o Hospital Geral presta esse serviço pelo SUS.

O Hospital Virvi Ramos irá estruturar uma área, já existente, para abrigar a maternidade, com investimentos do município e também do governo do Estado. Mais informações sobre o processo de transição bem como a data de início da prestação de serviços pelo Virvi serão divulgados posteriormente, uma vez que todo o processo está sendo acompanhado pelo Programa Mediar, do Ministério Público.

"Nos últimos meses nós não medimos esforços para que essa questão pudesse ser resolvida. Buscamos todas as alternativas possíveis e felizmente chegamos a uma resolução que nos deixa aliviados por ter a garantia de um serviço de qualidade para que as mães tenham seus filhos com segurança e conforto. Agradeço à minha equipe, ao Hospital Virvi Ramos e aos demais parceiros", aponta a secretária Daniele.