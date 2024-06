Caxienses devem gastar R$ 258 em presentes de Dia dos Namorados

Produtos e serviços relacionados ao romantismo e à celebração do amor começam a ganhar atenção dos caxienses com a proximidade do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. Pesquisa realizada pela CDL Caxias indica estabilidade no volume de vendas, com aumento de 3,7% no tíquete médio e estimativa de gasto de R$ 258,42 por consumidor.

O Núcleo de Informações da entidade observa que, devido aos eventos climáticos, ocorridos desde 29 de abril, há uma tendência de que a população esteja com menos disposição para festejos. Entretanto, as temperaturas baixas podem motivar a procura por produtos voltados para o frio, com valor agregado mais alto, incrementando positivamente nas vendas de alguns segmentos do comércio.

Dos entrevistados pela CDL Caxias, 43,1% planejam fazer compras, enquanto 46,5% não têm intenção de adquirir presentes e 10,4% ainda estão indecisos. A pesquisa também revelou que a maioria (76,9%) pretende investir o mesmo valor do presente em relação ao ano anterior.

Quanto ao momento de procurar presentes, a maioria começará apenas uma semana antes da data, O estudo da CDL Caxias revelou ainda que mais da metade dos caxienses entrevistados planejam pesquisar antes de comprar para o Dia dos Namorados. As lojas físicas devem ser a principal escolha dos consumidores

A procura por itens do vestuário, acessórios, higiene, beleza, calçados, chocolates, flores, joias, relógios, entre outros, em lojas de ruas do Centro é a preferência dos consultados na entrevista. Quanto às formas de pagamento, a maioria dos consumidores deve pagar à vista em dinheiro, seguido por Pix e cartão de débito. O cartão de crédito aparece como a quarta opção.