Bagé ficará 18 horas sem água a partir do mês de maio

Com escassez de chuvas desde setembro e com apenas um mês - março deste ano - com os volumes dentro do previsto, Bagé vai viver uma situação que não ocorria há 17 anos. O Departamento de Água e Esgotos (Daeb) da cidade anunciou que, a partir de maio, o racionamento de água na cidade ocorrerá por 18 horas. Ou seja, os habitantes terão à disposição, por dia, apenas seis horas com abastecimento.

A reserva das barragens que abastecem a cidade de Bagé está em situação crítica. Há oito meses o município enfrenta forte estiagem. Em abril, foram registrados apenas 11,5 milímetros de chuva, insignificantes para alterar o cenário.

menor nível desde 2012 Diante disso, a barragem da Sanga Rasa é a mais alarmante, pois está 9,30 m abaixo do normal,. A principal barragem da cidade, em 2006, quando o racionamento foi mais severo, atingiu nível negativo de 11 meses. Já a barragem do Piraí está com 5,50 m negativos. Juntando a reserva do que se tem nas duas barragens, que são as principais de Bagé, e mantendo o racionamento de 15 horas como está hoje, estima-se que há apenas 25 dias de água para abastecer a população por estes reservatórios.

Também estão sendo buscados recursos para amenizar a situação, como o recente repasse de R$ 200 mil, conquistados através de emendas parlamentares. O valor será utilizado na aquisição de um novo reservatório para a região do Ivo Ferronato, localização considerada ponta de rede e que é a mais atingida em épocas de racionamento.

a construção da Barragem Arvorezinha A cidade vem sofrendo com o problema no abastecimento há anos. Uma das formas para tentar solucionar o problema é, que está em andamento. A conclusão da obra tem como objetivo garantir o abastecimento urbano, beneficiando aproximadamente 120 mil pessoas. O incremento na capacidade do reservatório de água bruta será de aproximadamente 18 milhões de metros cúbicos, quando a barragem estiver em funcionamento.