Racionamento de água em Bagé passa de 6h para 12h diárias

Em razão da permanência da escassez de chuvas em Bagé e dos níveis críticos das barragens, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto (Daeb) da cidade irá ampliar o racionamento para 12 horas na cidade. No novo esquema de racionamento, que entra em vigor a partir da quarta-feira, 1 de fevereiro, o município será dividido em dois setores.

O setor 1 será abastecido das 03h às 15h, enquanto o setor 2 das 15h às 03h, assim como já realizado em anos anteriores. O Daeb ressalta que regiões mais afastadas, consideradas pontas de rede, podem ter menos horas de abastecimento, pois a água demora mais a chegar nestes locais.

Desde o dia 14 de janeiro o município já enfrentava um racionamento preventivo , de seis horas, durante a madrugada. Contudo, o agravamento da situação faz com que a autarquia aumente as horas de interrupção no fornecimento de água. O Daeb informou que, durante o fim de semana (28 e 29) não haverá racionamento para que toda a população possa abastecer suas caixas e reservatórios, iniciando o racionamento de 12 horas na madrugada de 1° de fevereiro.

A Sanga Rasa, principal reservatório da cidade, está 4 metros e meio abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está com 3,10m aquém da normalidade. A Emergencial, por sua vez, está cheia em virtude do bombeamento da água armazenada na cava da obra da barragem da Arvorezinha, atualmente em construção. Desde setembro de 2022, chove abaixo da média em Bagé. Em janeiro, foram observados apenas 32,9 milímetros de chuva na Estação de Tratamento de Água do município.

Não é somente a região da Campanha que sofre mais uma vez com a seca. Aproximadamente 150 cidades gaúchas já decretaram situação de emergência pela estiagem em diversas regiões do Estado. O Daeb, por meio de nota, afirmou que a medida é uma forma de garantir o abastecimento aos mais de 120 mil bageenses até a normalização das chuvas.