Racionamento de água em Bagé terá início a partir de 14 de janeiro

A partir do dia 14 de janeiro, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) inicia racionamento preventivo de seis horas diárias, das 23h às 5h. Toda cidade terá o abastecimento interrompido durante este horário. O Daeb vai repetir a medida de cautela tomada em janeiro do ano passado, que garante que todos os bairros recebam água durante o dia, mantendo suas atividades rotineiras.

O racionamento preventivo está sendo estabelecido em vista do agravamento da estiagem que está afetando mais uma vez o Estado e região. Em Bagé, não chove acima da média há quase cinco meses. O mês de dezembro encerrou com apenas 44,6 milímetros de precipitação. Em janeiro, até o momento, foram registrados 8,6 milímetros.

Com a escassez de chuvas, as barragens já apresentam níveis preocupantes. A Sanga Rasa está 3,20 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 2,15 m negativos. A Emergencial, a menor das três barragens que compõem o abastecimento da cidade, está 0,35 m aquém.

O Daeb ressalta que o racionamento preventivo busca diminuir o consumo e desperdício de água a fim de que as reservas hídricas não baixem ainda mais A autarquia também já está tomando outras medidas para amenizar a estiagem no período