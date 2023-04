Daeb bombeia água da Pedreira para manter abastecimento em Bagé

Na sexta-feira (14), o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) iniciou o bombeamento da Pedreira, localizada dentro do Câmpus do IFSul. A água retirada do local irá abastecer os bairros da zona leste da cidade, das 16h até a 1h da manhã. O horário do racionamento para esta região terá que ser diferenciado a partir de agora em razão das análises que terão que ser realizadas por técnicos do Daeb em laboratório cedido pelo próprio IFSul.

chegou a cogitar o aumento nas horas sem água nos bairros Essa é uma das medidas tomadas após reunião do conselho que analisa a situação da estiagem na cidade, realizada na semana passada, que. A qualidade da água da Pedreira, que já foi utilizada em outras estiagens, está garantida pelo monitoramento permanente da equipe de técnicos do Daeb.

Foi montada, no local, a infraestrutura necessária para o tratamento da água. Além da desinfecção, através de solução de hipoclorito de sódio, serão utilizados quatro filtros com material filtrante. As análises dos parâmetros de controle serão realizadas de duas em duas horas (durante o horário de abastecimento), conforme legislação vigente, garantindo a potabilidade da água.

"Junto com a Vigilância Estadual, estivemos no Daeb avaliando os laudos e considerou-se habilitado o manancial para ser adicionado ao sistema de abastecimento. Foi montada uma estação de tratamento no local, e o monitoramento dos parâmetros de potabilidade daquela água serão observados diariamente", afirma Daniel Teixeira, agente de endemias da Vigilância em Saúde.